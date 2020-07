Dalla Francia: anche il Napoli su Saint-Maximin (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli è Saint-Maximin. Lo scrive le10sport.com il giornale francese che si occupa prevalentemente di calciomercato. L’ala-attaccante francese adesso gioca al Newcastle, il Napoli lo affrontò quando era al Nizza. Il suo futuro è legato al futuro del Newcastle? Avverrà il passaggio di proprietà con l’ingresso dei sauditi? Non si sa. Siamo di fronte a un caso di politica internazionale. Il giornale scrive che su di lui ci sono anche il Napoli e l’Arsenal con i Gunners favoriti. Saint-Maximin ha 23 anni, quest’anno ha giocato 22 partite di Pfemier con 3 gol e 5 assist. L'articolo Dalla Francia: anche il Napoli su Saint-Maximin ilNapolista. Leggi su ilnapolista

DiMarzio : Confermato per oggi l’incontro organizzato dal @sscnapoli per bloccare #Osimhen: partenza fissata alle 12 dalla Fra… - napolista : Dalla Francia: anche il Napoli su Saint-Maximin La notizia è del giornale francese Le10sport. L’attaccante frances… - nemboc : RT @Samuelt54297452: Le pont du Gard è il ponte antico più alto del mondo, con 3 file di archi sovrapposti, 6 al primo livello, 11 al seco… - news24_napoli : Dalla Francia – Nome nuovo per la fascia del Napoli, nel mirino Saint… - giustimarco64 : RT @Samuelt54297452: Le pont du Gard è il ponte antico più alto del mondo, con 3 file di archi sovrapposti, 6 al primo livello, 11 al seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Dalla Francia in bici, Theo ed Elsa fanno tappa a Foggia. Ospitati all'Incoronata dai "cicloamici" l'Immediato Francia, via Castaner: all'Interno arriva Darmanin

Parigi, 6 lug. (Adnkronos) - Il nuovo governo francese di Jean Castex vede l'uscita del ministro dell'Interno Christophe Castaner. Al suo posto va Gerald Darmanin, 37 anni, finora ministro del Bilanci ...

Francia, fuggitivo condannato a 30 anni preso giorno del processo

Roma, 6 lug. (askanews) - Condannato in Francia a 30 anni di prigione per l'assassinio della sua ex moglie vicino a Perpignan, un fuggitivo stato arrestato questa mattina nel Gard, giusto in tempo per ...

Parigi, 6 lug. (Adnkronos) - Il nuovo governo francese di Jean Castex vede l'uscita del ministro dell'Interno Christophe Castaner. Al suo posto va Gerald Darmanin, 37 anni, finora ministro del Bilanci ...Roma, 6 lug. (askanews) - Condannato in Francia a 30 anni di prigione per l'assassinio della sua ex moglie vicino a Perpignan, un fuggitivo stato arrestato questa mattina nel Gard, giusto in tempo per ...