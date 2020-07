Da Spike Lee a Fincher e Sorkin: la rivincita di Netflix agli Oscar 2021? (Di lunedì 6 luglio 2020) The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin si aggiunge al ricco parterre di Netflix: da Mank a Da 5 Bloods e Hillbilly Elegy, sarà la volta buona ai prossimi Oscar? La notizia, anticipata da Variety il 20 giugno, era già nell'aria, e la conferma ufficiale è arrivata il 1° luglio: uno dei titoli più attesi dell'anno, The Trial of the Chicago 7, secondo lungometraggio da regista di Aaron Sorkin, è stato acquistato da Netflix, andando ad aggiungersi al catalogo di film originali che il colosso di streaming renderà disponibili fra l'autunno e l'inverno. A fare scalpore, in particolare, è la somma da capogiro (cinquantasei milioni di dollari) che Netflix avrebbe sborsato per assicurarsi il film di Sorkin, ma anche il fatto che la pellicola in questione, prodotta dalla Cross Creek ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Da Spike Lee a Fincher e Sorkin: la rivincita di Netflix agli Oscar 2021?) - - Vincible37 : RT @Massimo20_Pod: L'artista Jasper Johns rivisita più volte la bandiera USA. E' un omaggio, non vilipendio, quindi viene onorato con una m… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Da Spike Lee a Fincher e Sorkin: la rivincita di Netflix agli Oscar 2021? - Mick40ans : Eros Ramazzotti - Cose Della Vita (1993 directed by Spike Lee) - Manliofeelscold : @NinaRicci_us @Karm3nB Per capire come ragionano i neri dei ghetti americani basta vedere 'Do the right thing' di S… -