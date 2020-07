Cyberpunk 2077 presenta un nuovo personaggio, l'ambiziosa Evelyn Parker (Di lunedì 6 luglio 2020) CD Projekt RED continua a offrire alcuni nuovi dettagli su Cyberpunk 2077. Abbiamo dato uno sguardo alla già amatissima Judy Alvarez, mentre adesso, l'ultimo tweet pubblicato è incentrato su Evelyn Parker. Avvistata nel recente trailer del gameplay del prologo, Parker incontra V e lo presenta a Judy. Il nuovo tweet approfondisce un po' la sua storia.Parker è nota per la sua "intelligenza e ambizione" che la spingono a "chiedere di più dalla vita". Inizialmente cercando di diventare un'attrice professionista, ha finito per lavorare per Doll House. Tuttavia, "questo trampolino di lancio nella sua carriera è diventato rapidamente qualcosa di molto più permanente". A quanto pare quindi, i giocatori si imbatteranno in lei più di una volta nelle loro avventure a Night City.Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre per Xbox One, PS4 ... Leggi su eurogamer

