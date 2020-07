Crostata light: senza burro e senza uova, 190 kcal di bontà (Di lunedì 6 luglio 2020) Le crostate sono uno dei dolci più amati, che vengono maggiormente preparati nelle pasticciere e nelle cucine casalinghe. Oltre alla versione più classica esiste anche una ricetta più leggera con solamente 170 calorie, senza l’uso di burro e di uova. Ecco come preparare una buonissima e super leggera Crostata che piacerà a grandi e piccini. Ingredienti per fare una Crostata light Per preparare una buonissima Crostata light, vi serviranno: 300 grammi di marmellata light senza zuccheri aggiunti del vostro gusto preferito 250 grammi di farina 00 (ne servirà un po’ in più per il piano da lavoro) 65 ml di acqua fredda 60 ml di olio di semi di girasole 40 grammi di dolcificante di tipo Stevia 5 grammi di lievito in polvere per i dolci La scorza grattugiata di un limone biologico Qualche goccia di aroma di vaniglia (in alternativa potete ... Leggi su pianetadonne.blog

