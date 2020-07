Cristina Marino, la figlia ha già bisogno di molte attenzioni ma l’aiuta Luca (Foto) (Di lunedì 6 luglio 2020) Cristina Marino non mostra le Foto della figlia, non mostra il suo viso ma parla volentieri di com’è la sua bimba e di quanto sia cambiata la sua vita e quella di Luca Argentero. Sembra che la piccola Nina Speranza non sia una neonata che mangia e dorme con orari precisi lasciando molto spazio alla mamma e al papà, Cristina la definisce una bimba già molto attiva ma nonostante questo lei e Luca non vogliono per il momento un aiuto in casa. Niente tata per la figlia, come ha spiegato la bellissima mamma su Instagram. Nina è nata lo scorso 20 maggio, prima le colichette e poi una vita trasformata del tutto, come per tanti genitori gli orari non possono più essere gli stessi di prima ma la coppia è più unita che mai “una squadra fortissima”. Sui social Cristina Marino ha confidato ai suoi follower di non ... Leggi su ultimenotizieflash

CarlosD95704393 : RT @CarlosD95704393: @19marino74 @PolishRoyalGoat @cristina_lledo @Jimmysimmonds1 @maype7 @Mike6Truth @marinavibu609g @Anna27voice @Georgin… - dunaisiaka : RT @CarlosD95704393: @19marino74 @PolishRoyalGoat @cristina_lledo @Jimmysimmonds1 @maype7 @Mike6Truth @marinavibu609g @Anna27voice @Georgin… - robtropper : RT @CarlosD95704393: @19marino74 @PolishRoyalGoat @cristina_lledo @Jimmysimmonds1 @maype7 @Mike6Truth @marinavibu609g @Anna27voice @Georgin… - 19marino74 : RT @CarlosD95704393: @19marino74 @PolishRoyalGoat @cristina_lledo @Jimmysimmonds1 @maype7 @Mike6Truth @marinavibu609g @Anna27voice @Georgin… - CarlosD95704393 : RT @CarlosD95704393: @19marino74 @PolishRoyalGoat @cristina_lledo @Jimmysimmonds1 @maype7 @Mike6Truth @marinavibu609g @Anna27voice @Georgin… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino Cristina Marino parla di Nina: «Non vogliamo aiuti: abbiamo deciso di fare tutto io e Luca» DonnaPOP Cristina Marino, la figlia ha già bisogno di molte attenzioni ma l’aiuta Luca (Foto)

Cristina Marino non mostra le foto della figlia, non mostra il suo viso ma parla volentieri di com’è la sua bimba e di quanto sia cambiata la sua vita e quella di Luca Argentero. Sembra che la piccola ...

Chi è Giulio Berruti, l'attore (laureato) al fianco di Maria Elena Boschi

Occhi azzurri e viso «pulito» alla Brad Bitt. Giulio Berruti è l'attore italiano che ha conquistato il cuore dell'ex ministra, ora deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Lui 35 anni, lei 39. Ber ...

Cristina Marino non mostra le foto della figlia, non mostra il suo viso ma parla volentieri di com’è la sua bimba e di quanto sia cambiata la sua vita e quella di Luca Argentero. Sembra che la piccola ...Occhi azzurri e viso «pulito» alla Brad Bitt. Giulio Berruti è l'attore italiano che ha conquistato il cuore dell'ex ministra, ora deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Lui 35 anni, lei 39. Ber ...