“Cristiano Ronaldo e Messi insieme alla Juve”, lo scoop scatena la fantasia dei tifosi: come sarebbe l’11 da paura [FOTO e NOMI] (Di lunedì 6 luglio 2020) Una premessa: al momento non esiste alcuna trattativa, ma il calciomercato è sempre imprevedibile e può regalare colpi di scena. Stiamo parlando ovviamente del calciatore più chiacchierato degli ultimi giorni: Leo Messi. La notizia ha infiammato le pagine dei giornali ed è destinata a riempire gli spazi dei quotidiani per tutta l’estate. L’argentino avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo del Barcellona, non ci sarebbero i margini per continuare l’avventura con i blaugrana. Ma attenzione, potrebbe trattarsi anche di una strategia da parte del calciatore, magari per mandare un messaggio sul futuro societario, sul nome del prossimo allenatore o magari per spingere un pò di più sull’aspetto ecoNOMIco. Il suo nome sta circolando per tanti club, anche italiani. E quello che, ovviamente, stuzzica di più ... Leggi su calcioweb.eu

OptaJoe : 25 - Cristiano Ronaldo is the first Juventus player to score 25+ goals in a single Serie A season since Omar Sívori… - forumJuventus : Cristiano Ronaldo primo giocatore bianconero dal 1961 ad oggi a toccare quota 25 reti in campionato. L'ultimo fu Om… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CalcioWeb : '#CristianoRonaldo e #Messi insieme alla #Juve', lo scoop scatena la fantasia dei tifosi: come sarebbe l'11 da paur… - GdPoker : Messi-Cristiano Ronaldo di Juventus? -

