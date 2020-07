Covid, Avellino come Mondragone: nuovo focolaio, già nove contagiati (Di lunedì 6 luglio 2020) Preoccupano i nove nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi... Leggi su ilmattino

winxinpensione : RT @meteorologo777: Piccolo focolaio in provincia di Avellino con 9 casi nelle ultime 48 ore. L'ospedale Moscati ha riaperto per sicurezza… - blasco_karina : Covid, Avellino come Mondragone: nuovo focolaio, già nove contagiati - AnnaRKlover : RT @mattinodinapoli: Covid, Avellino come Mondragone: nuovo focolaio, già nove contagiati - arcanodavvero : RT @meteorologo777: Piccolo focolaio in provincia di Avellino con 9 casi nelle ultime 48 ore. L'ospedale Moscati ha riaperto per sicurezza… - micheled2869 : RT @meteorologo777: Piccolo focolaio in provincia di Avellino con 9 casi nelle ultime 48 ore. L'ospedale Moscati ha riaperto per sicurezza… -