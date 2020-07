Covid-19, Santa Lucia di Serino: negativi i 51 dipendenti del resort (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Lucia di Serino (Av) – Sospiro di sollievo per la comunità irpina di Santa Lucia di Serino interessata da un possibile focolaio di Covid-19 dopo che nelle ultime 48 ore sei persone erano risultate positive al virus. I 51 dipendenti del resort dove lavora il 69enne di nazionalità venezuelana ricoverato da sabato scorso in terapia intensiva al “Moscati” di Avellino, sono risultati tutti negativi al primo tampone cui sono stati sottoposti dall’Asl. “Vicinanza e solidarietà alla famiglia” del 69enne venezuelano positivo al coronavirus e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Avellino vengono espresse dal sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco. Il primo cittadino comunica alla cittadinanza che “oggi è stata ufficializzata la ... Leggi su anteprima24

La Spagna ha raggiunto appena il 5% di immuni al Sars-CoV-2, secondo un vasto studio appena pubblicato sulla rivista Lancet. Il 95% della popolazione spagnola non ha sviluppato anticorpi contro il pat ...

Sole Luna Doc Film Festival allo Spasimo, la retrospettiva per Robert Kramer

Com’è la vita fuori dalle città? Cosa pensano e quali difficoltà incontrano i giovani che abitano in contesti rurali, in Sicilia come in altri luoghi d’Italia e del mondo? E ancora: cosa significa con ...

La Spagna ha raggiunto appena il 5% di immuni al Sars-CoV-2, secondo un vasto studio appena pubblicato sulla rivista Lancet. Il 95% della popolazione spagnola non ha sviluppato anticorpi contro il pat ...