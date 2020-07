"Covid-19 potrebbe essere rimasto 'dormiente' per anni e riattivato dalle condizioni ambientali" (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Covid-19 potrebbe non aver avuto origine in Cina, ma essere stato “dormiente” per anni nel mondo fino a quando condizioni ambientali ad esso congeniali non lo hanno innescato. È questa l’opinione di Tom Jefferson, esperto del Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) dell’Università di Oxford.In un’intervista concessa al britannico Telegraph, lo scienziato ha indicato una serie di recenti scoperte che hanno portato all’individuazione della presenza del virus in tutto il mondo, prima che emergesse a Wuhan a dicembre. Per esempio, tracce di Covid-19 sarebbero state riscontrate in campioni di liquami provenienti da Spagna, Italia e Brasile in periodi precedenti lo scoppio della pandemia.Nelle scorse settimane, un virologo ha affermato di aver trovato tracce del virus in un campione di acque reflue raccolte in Spagna nel marzo del 2019. ... Leggi su huffingtonpost

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 6 luglio. 192 nuovi casi nell'ultimo bollettino e 7 decessi, di cui 6 in Lombardia. Nuovi focolai in sette regioni d'Ita ...

Grosseto, 6 luglio 2020 - Ventiquattromilaottocentoventi euro per l'ospedale Misericordia di Grosseto. La donazione arriva da cittadini, aziende, associazioni e società sportive di Grosseto che hanno ...

