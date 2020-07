Covid-19: oltre 11,4 milioni di casi nel mondo | Nuovi lockdown in Spagna, virus galoppa in Israele e Palestina (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 11.419.638 i contagi di coronavirus registrati nel mondo, per 533.781 decessi di pazienti positivi, secondo l’aggiornamento della John Hopkins University di oggi 6 luglio 2020. La pandemia di coronavirus ha ora il suo epicentro nelle Americhe, ma preoccupa anche la situazione in India. Gli USA restano il Paese più colpito al mondo, con 2.888.586 contagi accertati (+39.400 solo nell'ultimo giorno) e 129.947 morti. Coronavirus, 192 Nuovi casi e 7 decessi: il bollettino del 5 luglio In Lombardia Nuovi focolai in macelli e salumifici: 70 i dipendenti positivi. Subito dopo gli Stati Uniti c'è il Brasile, con 1.603.055 casi accertati e 64.867 vittime. In comune i due Paesi hanno avuto la sottovalutazione dell’epidemia da parte dei loro presidenti.Al terzo posto per numero di contagi da Covid-19 c’è ... Leggi su blogo

Con oltre 24mila casi di Covid-19 al giorno, l’India supera la Russia nella classifica dei Paesi con il numero maggiore di contagi accertati. Numeri più elevati solo in Stati Uniti e Brasile. Secondo ...

Oltre a provocare gravi effetti sanitari ed economici, il Coronavirus ha irrimediabilmente condizionato l'opinione dei cittadini nei confronti dei politici italiani, anche a livello locale, come si ev ...

