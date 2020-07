Covid-19, la nota del sindaco di Serino Vito Pelosi (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – “Visti i recenti casi positivi al Coronavirus di persone residenti nel Comune di Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutti loro una pronta guarigione e allo stesso tempo vicinanza alle istituzioni e alle due comunità – scrive il primo cittadino di Serino, Vito Pelosi – Comunichiamo, inoltre, ai cittadini del comune di Serino che, al momento, non ci sono stati comunicati dall’ASL di Avellino casi di persone positive al Covid-19 nel nostro territorio comunale. Sono stati, invece, disposti e notificati degli isolamenti domiciliari obbligatori per i quali siamo in attesa del risultato del tampone. Raccomandiamo, come sempre, di mantenere tutte le dovute precauzioni indossando la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto laddove, ... Leggi su anteprima24

bicaholic : l'unica nota positiva del covid è che ora ogni volta che invito i miei amici a casa non ci devo litigare per fargli togliere le scarpe - CUcraina : La buona notizia è stata resa nota durante la riunione tra il Presidente Vladimyr Zelenskij e il Premier Denys Šmih… - nico_valle_ : RT @OsservatorioAIR: 'La spada di Damocle che incombe è il probabile aumento della morosità'. TARI e COVID-19: misure per affrontare l’eme… - OsservatorioAIR : 'La spada di Damocle che incombe è il probabile aumento della morosità'. TARI e COVID-19: misure per affrontare l’… - AcsNewsUmbria : OSPEDALE DA CAMPO: “DOVEVA ESSERE REALIZZATO ENTRO IL 30 GIUGNO, MA AD OGGI NEMMENO L’OMBRA” – NOTA DI BORI (CAPOGR… -

Movida coronavirus Pesaro, ressa in 3 locali. Multa e chiusura

Pesaro, 6 luglio 2020 - Coronavirus cosa? Nel fine settimana a Pesaro, si è parlato di tutto meno che della paura di rimanere contagiati dal covid-19. Migliaia di persone hanno inondato la zona di mar ...

Com’è la vita fuori dalle città? Cosa pensano e quali difficoltà incontrano i giovani che abitano in contesti rurali, in Sicilia come in altri luoghi d’Italia e del mondo? E ancora: cosa significa con ...

Pesaro, 6 luglio 2020 - Coronavirus cosa? Nel fine settimana a Pesaro, si è parlato di tutto meno che della paura di rimanere contagiati dal covid-19. Migliaia di persone hanno inondato la zona di mar ...