Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: risalgono i contagi in Irpinia (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che, a seguito della positività al Covid 19 del tampone effettuato ad una persona residente nel comune di Santa Lucia di Serino e ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino, è stata attivata tempestivamente ogni misura finalizzata a contenere il contagio, a partire dall’indagine epidemiologica sui contatti del caso risultato positivo. In particolare, già da sabato 4 luglio il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl ha disposto ed effettuato tamponi naso-faringei ai familiari e contatti, riscontrando 8 casi positivi tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare e i contatti stretti di cui: 5 nel comune di Santa Lucia di Serino, 2 nel comune di Serino, 1 nel comune di San Michele di Serino. Resta alta l’attenzione da parte dell’Azienda ... Leggi su anteprima24

Otto nuove vittime per il coronavirus in Italia nel corso dell'ultima giornata, secondo il bollettino della Protezione civile. Sono stati anche registrati 208 nuovi contagi, che hanno fatto salire il ...I ricoveri in ospedale sono 230 (-1), quelli in terapia intensiva 36 (invariato), mentre il totale dei guariti è di 68.274 (+73, ieri erano stati +330). (Corriere della Sera) I decessi ieri sono stati ...