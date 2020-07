Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 208 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24ore, otto i nuovi decessi. È il bilancio del nuovo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute che specifica come siano 942 i pazienti ricoverati con sintomi e 72 quelli attualmente in terapia intensiva. Ed è ancora la Lombardia che fa registrare il maggior incremento di positivi con 111 nuovi casi: la Regione con oltre 9000 attualmente positivi è quella con il più alto numero di casi al momento. Covid-19 al 6 luglio: cosa c’è di positivo L’aspetto positivo è che sono molte le regioni italiane che non fanno registrare nessun nuovo contagio tra cui: Basilicata, Calabria, Molise, Valle D’Aosta, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Provincia Autonoma di Trento. In Veneto, regione al centro delle polemiche ... Leggi su giornalettismo

