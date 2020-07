Correa pensa positivo: «Niente rovinerà mai questa fantastica stagione» (Di lunedì 6 luglio 2020) Le dichiarazioni di Joaquin Correa, calciatore di proprietà della Lazio, sull’infortunio e sulla sconfitta con il Milan Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha affidato a Instagram la sua reazione dopo il ko con il Milan e dopo il suo infortunio. Ecco le sue parole «Niente rovinerà mai questa fantastica stagione. Ne una brutta sconfitta. Ne uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno. Non vedo l’ora di rientrare. Non vedo l’ora di rialzarmi. ». View this post on Instagram Niente rovinerà mai questa fantastica stagione. Ne una brutta sconfitta. Ne uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno. Non vedo l’ora di rientrare. Non vedo l’ora di rialzarmi. 👊🏼 A post shared by Joaquin Correa (@tucuCorrea) on Jul 6, 2020 at 4:08am ... Leggi su calcionews24

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha affidato a Instagram la sua reazione dopo il ko con il Milan e dopo il suo infortunio. Ecco le sue parole «Niente rovinerà mai questa fantastica stagione. Ne ...

