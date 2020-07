Coronavirus, Zampa: “L’Italia oggi è tra i posti più sicuri del mondo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Annalisa Ramundo 06/07/2020 Donne a.ramundo@agenziadire.com "Il Covid ci ha fatto vedere problemi pregressi, tra tutti questione di genere" Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

“L’Italia è forse uno dei posti più sicuri al mondo. Nel nostro paese c’è “una situazione ancora sicura. Ed io confido che resterà così”. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, su Rai ...

