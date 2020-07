Coronavirus, Zaia: “Carcere per i positivi che vanno in giro. Il vero pericolo è portarsi a casa il virus” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Dal primo di luglio abbiamo registrato 28 contagi, che sono un’inezia rispetto a 5 milioni di veneti. Quindici di questi 28 li abbiamo importati. O si tratta di residenti che sono andati a casa e sono tornati, o sono immigrati stranieri che hanno avuto contatto nella loro comunità con persone rientrate“: lo ha affermato Luca Zaia, presidente del Veneto, durante la consueta conferenza stampa presso la sede della Protezione civile di Marghera. “Sono i virus transfrontalieri il vero tema emergenze oggi, e che non venga fuori il razzismo o altre menate. Abbiamo capito che il vero pericolo è il portarsi a casa il virus perché i contagi di veneti in Veneto sono microfocolai“. “L’ordinanza di oggi è semplice e anche complicata. Abbiamo due isolamenti: il positivo isolato e curato e l’isolato ... Leggi su meteoweb.eu

