Coronavirus Veneto, nuova ordinanza di Zaia: doppio tampone per chi rientra dall’estero e denuncia se un positivo rifiuta il ricovero (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo la sfuriata di alcuni giorni fa, per i nuovi focolai provocati in Veneto da alcuni viaggi di lavoro, il governatore Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza che inserisce norme più stringenti per chi arriva dall’estero. In particolare, ci saranno doppi tamponi per i lavoratori dopo un viaggio all’estero e chi non si fa ricoverare rischia di finire in carcere. Zaia ha esordito: “Ricordo che ci troviamo in presenza di due isolamenti. Il primo è per chi risulta positivo ai tamponi. Il secondo è un isolamento fiduciario di 14 giorni. La nuova ordinanza norma queste situazioni”. Poi ha cominciato a leggere l’ordinanza. Primo articolo: all’isolamento fiduciario sono sottoposti “tutti coloro che hanno avuto contatti a rischio con positivi e che siano negativi, ma se entro il 14esimo giorno risultano positivi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

