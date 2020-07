Coronavirus Veneto, denuncia a chi rifiuta il ricovero e multa di 1000 euro (Di lunedì 6 luglio 2020) Isolamento fiduciario obbligatorio per chi si è esposto al rischio di contagio da Covid-19 e una multa di 1.000 euro in caso di “evasione”, anche per chi dovesse risultare negativo al tampone. È quanto prevedere la nuova ordinanza regionale del Veneto, in vigore dal 6 luglio. In caso di rifiuto del ricovero di soggetti risultati positivi, l’azienda ospedaliera deve presentare denuncia d'ufficio alle forze dell’ordine. Le Ulss sono obbligate anche a comunicare a sindaco, prefetto e polizia i nomi dei soggetti obbligati a stare a casa, per facilitare eventuali controlli e misure cautelari. Un minimo di 14 giorni di isolamento obbligatorio L'obbligo d'isolamento fiduciario in Veneto è di 14 giorni in caso di contatto a rischio con un soggetto positivo al Coronavirus; l'isolamento prosegue poi altri 14 giorni nel caso si risultasse positivi. In ... Leggi su tg24.sky

