Coronavirus Usa, sfiorate le 130mila vittime: nuove misure restrittive (Di lunedì 6 luglio 2020) Continua la delicata situazione Coronavirus negli Usa, secondo la John Hopkins University sono quasi 130mila le morti. In arrivo nuove misure di sicurezza. L’epidemia da Coronavirus è tutt’altro che sconfitta negli Usa. Infatti nel paese americano continuano a crescere i casi di positività, specialemente in alcuni stati come: Florida, Texas, Alaska, Arkansas, Georgia, South Carolina … L'articolo Coronavirus Usa, sfiorate le 130mila vittime: nuove misure restrittive proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

