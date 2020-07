Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 208 nuovi casi e 8 morti. Tamponi in calo (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia del 6 luglio ci sono altri nuovi casi a Roma collegati a rientri dall’estero e un nuovo possibile focolaio in Campania. Ma anche notizie positive dal Veneto (un solo nuovo contagiato nelle ultime 24 ore) e da Umbria, Basilicata e Alto Adige dove si registrano zero casi Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 192 casi e 7 vittime. Risalgono i malati, tamponi in calo Il Sole 24 ORE Coronavirus a Pistoia: doppio zero di contagi e decessi. Due positivi in Toscana

Non sale il numero di contagiati e decessi da Coronavirus a Pistoia nelle ultime 24 ore. Due positivi in Toscana, entrambi a Prato In Toscana sono 10.287 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più ...

Coronavirus nel mondo. Quasi 40mila contagi negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore

Nuovo record di infezioni confermate di coronavirus nel mondo. Sono oltre 530mila i morti a causa del coronavirus nel mondo. Negli Usa sfiorano i 130mila, con altri 39.400 contagi nelle ultime 24 ore.

