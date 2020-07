Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 208 nuovi casi e 8 morti. Aumentano i malati (+67), tamponi in calo (Di lunedì 6 luglio 2020) Risalgono i contagi da Coronavirus in Italia: +208 oggi 6 luglio rispetto a +192 di 24 ore fa. Per il secondo giorno consecutivo Aumentano le infezioni: oggi 67 in più, con un aumento di pazienti in isolamento domiciliare e un ricoverato in più, mentre calano (-2) i malati in terapia intensiva Leggi su ilsole24ore

