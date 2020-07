Coronavirus, ultime notizie – In Italia i positivi sono 14.709. In Lombardia 36 pazienti in terapia intensiva. Brasile, al via i test del vaccino sugli esseri umani (Di lunedì 6 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Secondo i dati della Johns Hopkins University sono oltre 11 milioni e mezzo i casi della pandemia di Covid-19 nel mondo. Il bilancio dei decessi è arrivato a quota 535.499. I più colpiti rimangono gli Stati Uniti con più di 2,9 milioni di casi. Segue il Brasile con 1,6 milioni e l’India con 698mila che ha superato la Russia. I contagi in Italia sono invece 242mila, mentre i decessi sono quasi 35mila. Brasile EPA/JOEDSON ALVES Brasilia, Brasile, 15 giugno 2020. In Brasile dal 20 luglio partiranno i test del vaccino contro il Coronavirus – il CoronaVac – sugli esseri umani. L’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie, Rezza: “Il Paese non reggerebbe un secondo lockdown” Fanpage.it Coronavirus, un nuovo caso e nessun decesso in Sicilia ma contagi e pazienti aumentano nel resto d'Italia

Un nuovo caso di Coronavirus (un detenuto in provincia di Agrigento) e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di l ...

Dl Rilancio: indennita' a lavoratori pesca. Ok anche a garanzie ISMEA

Un emendamento al decreto Rilancio destina 4 milioni alla tutela del reddito dei lavoratori autonomi della pesca. Dal Mipaaf, intanto, arriva il via libera al decreto che estende le garanzie ISMEA anc ...

