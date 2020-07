Coronavirus, ultime notizie – In Italia 945 ricoverati con sintomi. Azzolina: «236 milioni per libri di testo». Arrestato in Cina un professore critico della gestione dell’epidemia (Di lunedì 6 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, dopo cinque giorni i contagiati scendono sotto quota 200. 7 i decessi – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, schiarita in Lombardia: stabili i contagi, più che dimezzate le vittime. Da 16 a 6Secondo i dati della Johns Hopkins University sono quasi 11 milioni e mezzo i casi della pandemia di Coronavirus nel mondo. Il bilancio dei decessi è arrivato a quota 533.781. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti con 2,8 milioni di casi. Segue il Brasile con 1,6 milioni e l’India con 698mila che nella notte ha superato la Russia. I contagi in Italia sono invece 242mila, mentre i decessi sono quasi ... Leggi su open.online

