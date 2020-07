Coronavirus, tornano a salire i contagi: +208, nonostante i 15mila tamponi in meno. I morti sono 8 – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioIl bollettino del 6 luglio tornano a salire sopra quota 200 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Italia. Dopo l’incremento di +192 di ieri, oggi, 6 luglio, i contagi sono saliti a +208: più della metà dei casi si trova in Lombardia, +111. Il dato odierno arriva a fronte di un numero bassissimo di tamponi: nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 22.166 test. Il 5 luglio, invece, i tamponi processati erano stati 37.462. I morti totali, dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia, sono arrivati a quota 34.869: +8 rispetto a ieri. Il dato relativo ai decessi del giorno precedente risulta in linea con quello di oggi: ieri i deceduti a causa della Covid-19 sono stati +7. Invece, 192.241 persone hanno superato la malattia: +133 guariti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 14.709 mentre i ... Leggi su open.online

