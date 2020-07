Coronavirus, Sileri: "Al vaglio tamponi e quarantena per chi arriva in Italia" (Di lunedì 6 luglio 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è stato questa mattina intervistato da RaiRadio 1 e ha spiegato che si stanno valutando delle misure per chi arriva in Italia da Paesi ad alto rischio, quelli, per intenderci, in cui è ancora in corso una prima forte ondata di Coronavirus come Stati Uniti e Brasile. Sileri ha detto:"Sono al vaglio misure come tamponi e la quarantena per chi arriva in Italia. Dovranno essere fatti più controlli e stiamo lavorando per la possibilità di fare tamponi a chi arriva da Paesi ad alto rischio. Sono più preoccupato dal Brasile che dagli Usa. È possibile che vi sia infatti una stagionalità del virus, ora in Brasile è inverno è questo mi preoccupa di più"Poi però il viceministro ha voluto tranquillizzare su una possibile seconda ondata in Italia affermando che in ogni caso ... Leggi su blogo

occhio_notizie : #Coronavirus, Sileri: 'Chi esce da quarantena viene già punito' - polisblogit : Coronavirus, Sileri: 'Al vaglio tamponi e quarantena per chi arriva in Italia. Servono più controlli' - ptvonline2001 : Sileri: 'Non credo che vaccino anti Covid sarà obbligatorio' #COVID19italia #coronavirus @MinisteroSalute ?? - frank9you : @fdragoni @piersileri @LaVeritaWeb Sileri fu colpito dal #coronavirus e ricoverato,quando fu dimesso aveva la stess… - infoitsalute : Coronavirus, Sileri a Sky TG24: 'Ogni focolaio è una battaglia' -