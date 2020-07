Coronavirus Roma: salgono i contagi dopo rientri dal Bangladesh (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, resta alta l’attenzione: a Roma, intanto, salgono i contagi dopo rientri di stranieri dal Bangladesh. Sono 39 le persone positive al Coronavirus che sarebbero rientrate dal Bangladesh in Italia. Gli ultimi accertati in ordine di tempo sono 12. Dunque, la nuova preoccupazione per quanto concerne la diffusione del virus … L'articolo Coronavirus Roma: salgono i contagi dopo rientri dal Bangladesh è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

