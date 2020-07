Coronavirus Roma, atterrato volo dal Bangladesh con 215 a bordo: scattano i tamponi (Di lunedì 6 luglio 2020) Un volo proveniente da Dacca (Bangladesh) con 215 passeggeri a bordo ha fatto scattare i controlli anti-Coronavirus all'aeroporto di Fiumicino. A Roma e in generale nel Lazio, infatti, gli ultimi... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

Sono 8 le vittime del coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall’inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. In altre ...E’ stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania il 42enne bengalese risultato positivo al coronavirus dopo che ha effettuato il tampone insieme alla moglie e a ...