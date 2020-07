Coronavirus Roma, arrivi da Paesi a rischio: tampone e albergo per 24 ore (Di lunedì 6 luglio 2020) Tamponi in aeroporto. Alla Regione Lazio stanno lavorando sull?ordinanza. Anche ieri sono stati trovati sei cittadini del Bangladesh positivi al Coronavirus, di questi tre erano appena tornati... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

Proseguono le trattative della Juventus per il rinnovo di Paulo Dybala, ma spunta uno spettro dalla Spagna: tutti i dettagli. Paulo Dybala è nettamente il giocatore più in forma della Juventus post-Co ...La Regione Lazio nelle ultime ore è stata chiara: servono tamponi negli aeroporti per limitare i nuovi casi di coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, troppe sono state le persone positive segnalat ...