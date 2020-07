Coronavirus, “Roma: 39 i cittadini del Bangladesh sbarcati positivi”. D’Amato: “Test per tutti” (Di lunedì 6 luglio 2020) A leggerlo sembra paradossale ma è la realtà: chi continuando a lavorare e chi ‘in rovina’, abbiamo dovuto sopportare ‘mesi’ di isolamento casalingo, assistendo inerti alla totale deriva dell’economia, senza contare il dolore per le migliaia di morti che abbiamo contato – e continuiamo a farlo – ogni giorno. Mesi a casa… ed il contagio arriva con l’aereo! Quindi, con grande merito abbiamo riacquisito ‘la libertà’, l’aria, la gioia di un caffè al bar. Ora però apprendiamo con sbigottimento, che torniamo a serio rischio per via dei contagi di ‘ritorno’, cioè a causa di persone – italiani da altre regioni o cittadini stranieri – che giungono nelle nostre città con ‘la loro bella positività’, pronta ad insinuarsi nella nostra ... Leggi su italiasera

