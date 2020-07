Coronavirus, picco di contagi a Melbourne: l’Australia chiude i confini tra due Stati. Ancora 40mila casi in Usa, ma Trump organizza un nuovo comizio elettorale. Parigi, riapre il Louvre (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Australia chiude il confine tra i due Stati più popolosi del Paese, Victoria e New South Wales, dopo il nuovo picco di contagi da Coronavirus che ha interessato Melbourne. La capitale di Victoria nelle ultime due settimane ha registrato centinaia di nuovi casi, oltre il 95% delle infezioni in tutto il Paese. Percentuale che ha messo in allarme il governo che ha deciso per la chiusura a partire da mercoledì: a poter attraversare il confine sarà solo chi è munito di un permesso. Il premier di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato che si è trattato di una decisione congiunta presa con il primo ministro Scott Morrison e il premier del New South Wales, Gladys Berejiklian: “Questa è una di quelle misure precauzionali, è una di quelle cose che penso ci aiuteranno in termini più ampi a contenere la diffusione del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, picco morti a marzo: +48,6%

In occasione del webinar organizzato per la stampa di settore, Quality Group, con il supporto dei diversi rappresentanti in loco, ha offerto un aggiornamento diretto sulla situazione post Covid-19 all ...

Coronavirus: l'Australia chiude i confini interni tra i suoi Stati

Il confine tra i due stati più popolosi dell'Australia, Victoria e New South Wales (NSW), verrà chiuso dopo il picco di casi Covid-19 registrati a Melbourne. L'epidemia scoppiata nella capitale di Vic ...

