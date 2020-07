Coronavirus, picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown in Australia. Ancora 40mila casi in Usa, ma Trump organizza un nuovo comizio elettorale. Parigi, riapre il Louvre (Di lunedì 6 luglio 2020) Oltre 6 milioni di persone in lockdown in Australia a causa di un aumento dei casi di Coronavirus a Melbourne. Il Victoria, dove si trova la città colpita, e il New South Wales, gli stati Australiani più popolosi, saranno chiusi per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, secondo quanto annunciato dalle autorità che hanno anche deciso di inviare militari e polizia al confine. Il Victoria ha registrato il picco giornaliero più alto con 127 nuovi casi, di cui 16 in un popolosissimo condominio popolare. Nello stato sono 2.663 le persone contagiate e 22 le vittime. La capitale di Victoria nelle ultime due settimane ha registrato oltre il 95% delle infezioni in tutto il Paese. Percentuale che ha messo in allarme il governo che ha deciso per la chiusura a partire da mercoledì: a poter attraversare il confine sarà solo chi è ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'Oréal presenta 'L'Italia che vale' con Banco Alimentare

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - 1 prodotto = 1 pasto. Fino al 30 settembre 2020 per ogni prodotto venduto di L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Essie e Franck Provost su tutto il territorio italiano press ...

Coronavirus, in Sicilia nessun nuovo caso e zero decessi: in Italia sono 192 i nuovi positivi

Nessun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di domenica 5 luglio. In totale i casi r ...

