Coronavirus, oggi 208 nuovi positivi in Italia. Nessun caso in dieci regioni (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – L’impennata di Coronavirus, evocata sin troppo a sproposito negli ultimi giorni da alcuni osservatori, non c’è. In Italia la situazione è complessivamente stabile e l’incremento di casi rispetto a ieri non così significativo. Per l’esattezza oggi sono stati rilevati 208 nuovi positivi, ieri erano stati 192. I decessi confermati nelle ultime 24 ore sono 8, ieri erano stati 7. In totale in Italia, dall’inizio dell’epidemia, sono morte 34.869 persone. I malati, ovvero gli attualmente positivi, sono 14.709. Mentre i guariti di oggi sono 133. Al solito, la gran parte dei nuovi casi, è stata rilevata in Lombardia. Nella regione Italiana maggiormente colpita dal virus nelle ultime 24 ore sono stati individuati infatti 111 nuovi positivi. Nessun caso rilevato in dieci regioni Italiane. I pazienti ricoverati con ... Leggi su ilprimatonazionale

