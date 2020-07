Coronavirus, nuova stretta in Veneto. Autoisolamento per i sospetti malati, screening e tamponi per chi rientra da Paesi a rischio e arresto per chi viola l’obbligo della quarantena (Di lunedì 6 luglio 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha emesso una nuova ordinanza regionale riguardante l’emergenza Coronavirus. “In caso di compresenza di sintomi e temperatura superiore ai 37,5 gradi – ha spiegato il governatore – il soggetto si deve porre in Autoisolamento e contattare il medico. Si può disporre l’isolamento nelle strutture extra-alberghiere. Se c’è un’azienda che ha difficoltà a mettere in isolamento una famiglia siamo a disposizione per trovare una soluzione”. L’ordinanza regionale prevede, inoltre, l’obbligo di test di screening e tampone “per tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli presenti nell’allegato 1”. “Ad esempio – ha spiegato ancora Zaia – se vengo dalla Tunisia o dalla Serbia faccio ... Leggi su lanotiziagiornale

