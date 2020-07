Coronavirus, nuova ordinanza nel Veneto: ritorna la quarantena fiduciaria (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, il Veneto prende provvedimenti dopo quanto accaduto con l’imprenditore Veneto. Luca Zaia ha firmato infatti una nuova ordinanza che predispone la quarantena fiduciaria e non solo. Ecco le nuove direttive. In Veneto, dopo quanto accaduto con l’imprenditore di rientro dalla Serbia, ritorna la quarantena fiduciaria e non è la sola novità. La conferma arriva … L'articolo Coronavirus, nuova ordinanza nel Veneto: ritorna la quarantena fiduciaria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Coronavirus Veneto, nuova ordinanza di Zaia: doppio tampone per chi rientra dall’estero e denuncia se un positivo r… - TgrVeneto : Musicisti in platea e pubblico sul palcoscenico. E' la 'nuova' Fenice che riparte, dopo cinque mesi, con trecento s… - Corriere : La nuova ordinanza di Zaia: multa di 1.000 euro per chi viola l’isolamento - TgrRai : RT @TgrVeneto: Dopo gli ultimi avvenimenti misure più severe per isolamenti, ricoveri e rientri dall'estero. Multe e denunce per chi viola… - SimoNetOnTheNet : In #Campania, 27 nuovi casi di #Coronavirus. In #Veneto, #Zaia sta come un pazzo e ha emesso una nuova ordinanza su… -