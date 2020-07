Coronavirus nel Lazio, 19 nuovi casi. Aumentano i contagi dal Bangladesh, positiva anche una bambina di 11 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 19 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 13 sono casi di importazione (12 dal Bangladesh). Nell’Asl Roma 1 7 nuovi contagi: sei sono riferiti a persone di nazionalità Bangladesh che hanno un link con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Nell’Asl Roma 2 sono 6 i nuovi casi, tutti di nazionalità Bangladesh. Nell’Asl Roma 5 positiva una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Nell’Asl Roma 6 si è registrato un nuovo caso: si tratta di un uomo di 37 anni da accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli e trasferito allo Spallanzani. Nelle province si registrano 3 casi: due nell‘Asl di Latina (un uomo con infarto in accesso al pronto soccorso e una donna di rientro dall’India) e uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

