Coronavirus negli USA, Fauci lancia un nuovo allarme (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus negli USA; Anthony Fauci lancia l’allarme: “La situazione non è buona“. La curva epidemica nel paese a stelle e strisce non cala. Le parole dell’infettivologo. Mentre in Italia siamo alle prese con la fase della “convivenza” con il virus, come aveva sottolineano il Premier Giuseppe Conte in una delle sue dirette durante la quarantena, negli Stati Uniti di fatto si è ancora in piena pandemia. Il paese a stelle e strisce risulta tra i più colpiti a livello mondiale e, attualmente, deve fronteggiare una vera e propria emergenza, alla pari del Brasile. L’infettivologo Anthony Fauci, che in passato ha avuto anche degli screzi con Trump, ha ammesso che la situazione “non è affatto buona“. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il bollettino di oggi Coronavirus ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi negli #Usa. In #Spagna chiusi 38 comuni #ANSA - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di #coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono stati 57.562 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono i contagi, #Vienna chiude le scuole in alcune zona dell'Alta #Austria. Boom di casi negli… - RafTris : RT @Adnkronos: #Coronavirus, superati i 130mila morti negli #Usa - NicoViscomi : RT @Adnkronos: #Coronavirus, superati i 130mila morti negli #Usa -