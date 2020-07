Coronavirus, leggera crescita della curva epidemica in Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 8 le vittime del Coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall'inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. In altre parole, una leggera crescita della curva epidemica in Italia come riporta l'odiermo bollettino del ministero della Salute e che regitsra il totale dei positivi dall'inizio della pandemia pari a 241.819. Come sempre il lunedì basso numero di tamponi, 22.166, contro i 34.462, cifra ben lontana agli oltre 70.000 del picco ​Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna).Il totale delle vittime sale a 34.869. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Prosegue la frenata del ... Leggi su ilfogliettone

