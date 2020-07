Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “In 73 paesi carenza di farmaci contro l’Hiv” (Di lunedì 6 luglio 2020) Appello di 73 paesi sulla carenza di farmaci antiretrovirali a seguito della pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge da un nuovo sondaggio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) condotto in vista della conferenza semestrale della International Aids Society. Ventiquattro paesi hanno riferito di avere scorte estremamente basse o interruzioni nella fornitura di questi medicinali salvavita. L’indagine fa seguito a una previsione secondo la quale un’interruzione di 6 mesi nell’accesso agli antiretrovirali potrebbe portare a un raddoppio dei decessi correlati all’Aids nell’Africa sub-sahariana nel solo 2020. Nel 2019 si stima che 8,3 milioni di persone stessero beneficiando di questi trattamenti nei 24 paesi che ora soffrono della peggior carenza di approvvigionamento. Si tratta di circa un terzo (33%) di tutte le persone che ... Leggi su meteoweb.eu

