Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Chiedo che a livello nazionale si possa portare al penale la violazione dell’isolamento fiduciario anche del negativo”. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, illustrando la nuova ordinanza regionale sul Coronavirus. “Mi aspetto – ha aggiunto Zaia – che sul ricovero coatto si provveda, e ne ho parlato con il ministro Speranza, a trovare la modalità con un decreto, in maniera che i sanitari decidano se provvedere all’isolamento fiduciario in casa, e se il caso è grave, di fare in modo di evitare di disperdere il virus sul territorio”. L'articolo Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

