Coronavirus, la stretta di Zaia: «Carcere per i contagiati che vanno in giro e denuncia per il positivo che rifiuta il ricovero» – I video (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglio È arrivata l’ordinanza del presidente del Veneto che introduce misure durissime per il contenimento dei contagi nella regione. Luca Zaia l’aveva anticipato, dopo il caso dell’imprenditore vicentino rientrato dalla Serbia e risultato positivo al Coronavirus. In generale, i controlli si fanno stringenti, ma non si prevedono «nuovi lockdown – dice il governatore sull’ordinanza che, invece -, è pensata per essere ancora più efficaci negli isolamenti fiduciari e nell’individuazione dei contatti». «Le novità introdotte dall’ordinanza di oggi – 6 luglio – riguardano i tamponi per i lavoratori che tornano dall’estero, da Paesi extra Ue, che diventano obbligatori, così come la segnalazione per il paziente positivo con sintomi che rifiuti il ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - RaiNews : 'Oggi se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è u… - fattoquotidiano : Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” - Massimi07355017 : RT @LaNotiziaTweet: .#Coronavirus, nuova stretta in #Veneto. Autoisolamento per i sospetti malati, screening e tamponi per chi rientra da P… - Herbert403 : RT @LaNotiziaTweet: .#Coronavirus, nuova stretta in #Veneto. Autoisolamento per i sospetti malati, screening e tamponi per chi rientra da P… -