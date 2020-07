Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia in tempo reale (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. Lombardia quella con più contagi. ROMA – Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. Andiamo a vedere nel dettaglio lo sviluppo del Covid-19 nel nostro Paese. Scarica QUI la guida con tutte le precauzioni da prendere per limitare il contagio da Coronavirus Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione Andiamo a conoscere la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. RegioniCasi totaliMalatiGuaritiDecedutiLombardia94.5279.49268.33516.700Piemonte31.4291.20826.1174.104Emilia-Romagna28.6751.06423.3434.268Veneto19.32738416.9192.024Toscana10.2873328.8411.114Liguria10.0012898.1541.558Lazio8.2058706.493842Marche6.7901895.614987Trento4.873374.431405Campania4.7462274.087432Puglia4.536933.898545Friuli ... Leggi su newsmondo

Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - sapomnia : +++Aggiornamento al #6luglio+++ Qui la mappa interattiva su @24infodata - rosa_francesca : Ecco la mappa di tutti i nuovi focolai di #coronavirus in Italia - wam_the : Covid Irpinia, da Rotondi al serinese: nove contagi. Paura focolaio: la mappa - cosmico77 : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS #ITALIA: è #BOOM di #NUOVI #FOCOLAI, ne #Scoppiano 17 come funghi da #Nord a #Sud. Ecco la #MAPPA -