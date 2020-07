Coronavirus, la lettera di 239 esperti all’Oms: “Si trasmette anche nell’aria, vanno riviste le linee guida” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il Coronavirus si trasmette anche nell’aria, a prescindere dalle distanze”. 239 esperti provenienti da 32 Paesi hanno firmato una lettera aperta per chiedere all’Organizzazione mondiale della sanità di rivedere le proprie raccomandazioni sul Coronavirus, includendo anche la trasmissione aerea del virus. Secondo le attuali linee guida, il rischio principale è il droplet (emesso parlando o tossendo) che poi si deposita sulle superfici, ma i ricercatori invece sostengono negli ambienti chiusi “rimane” in sospensione nell’aria. Quindi potrebbe rappresentare un rischio anche per persone sedute lontane. Il testo sarà pubblicato solo la settimana prossima su una rivista scientifica, ma alcuni punti sono stati anticipata dal New York Times. Secondo gli esperti che l’hanno scritta ci sono nuove prove del fatto che il Covid-19 ... Leggi su ilfattoquotidiano

