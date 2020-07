Coronavirus, la curva risale: 8 morti e 208 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 6 luglio 2020) In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 208 nuovi positivi e 8 decessi. Sono questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 6 luglio, reso noto dal Ministero della Salute. Un dato in leggera crescita rispetto ai 192 di ieri. In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono stati 241.819, mentre il totale delle vittime (8 nelle ultime 24 ore, 3 in Lombardia, 2 in Piemonte, uno in Veneto, Lazio e Sardegna), raggiunge quota 34.869. Il numero di guariti oggi è di 133, in calo rispetto ai 164 di ieri, per un totale di 192.241. I ricoverati aumentano di sole 5 unità, mentre scendono di 2 le terapie intensive. 13.691 sono le persone in isolamento domiciliare. Dieci regioni italiane non hanno registrato nuovi positivi oggi (Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Leggi su iltempo

