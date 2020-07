Coronavirus Italia, bollettino oggi 6 luglio: 208 nuovi casi, 8 morti. Aumentano malati (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 208 i nuovi casi di Coronavirus in Italia in base al bollettino del 6 luglio 2020. Il totale dei contagi da inizio pandemia è salito quindi a 241.819. I morti sono... Leggi su ilmessaggero

