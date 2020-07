Coronavirus Italia, bollettino del 6 luglio: 241.819 casi totali, 8 morti in 24 ore (Di lunedì 6 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 241.819. Le vittime, in totale, sono 34.869, con 8 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 7). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 208 casi (ieri erano 192). Di questi, 111 casi sono in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

