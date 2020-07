Coronavirus Italia, bollettino del 5 luglio: 241.611 casi totali, 7 morti in 24 ore (Di lunedì 6 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 241.611. Le vittime, in totale, sono 34.861, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 21). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 192 casi (ieri erano 235). Di questi, 98 casi sono in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Coronavirus Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italia