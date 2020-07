Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 6 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 6 luglio Numeri ancora positivi nella giornata del 6 luglio, con i dati che confermano la buona gestione dei focolai locali. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 208 nuovi casi e 8 decessi. Il totale dei deceduti sale così a quota 34.869. I pazienti ricoverati con sintomi sono 946, 72 in terapia intensiva. I numeri sono in linea con quelli della giornata precedente con la curva che non registra quindi variazioni di rilievo. In Lombardia si registrano 111 nuovi casi, 38 in Emilia Romagna. In Campania si registrano 27 nuovi ... Leggi su newsmondo

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - NapoliToday : #Cronaca L'ira di De Luca: “Ingressi in Italia del tutto incontrollati. In queste condizioni non arriveremo neanche… - serenel14278447 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 208 nuovi casi e 8 morti. Tamponi in calo -