Coronavirus in Campania, i dati del 5 luglio: 27 nuovi positivi (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 5 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 27 nuovi positivi su 775 tamponi effettuati. In Campania, nelle ultime 24 ore, si registrano 27 positivi al Covid-19, nessun decesso e 1 persona guarita. A comunicarlo l’Unità di Crisi della Regione. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, è 4.746, mentre i deceduti restano 432. I tamponi eseguiti sono 293.368, di cui 775 effettuati nella giornata di ieri. I guariti sono 4.087 (+1), di cui 4.086 totalmente guariti e 1 clinicamente guarito. L'articolo Coronavirus in Campania, i dati del 5 luglio: 27 nuovi positivi proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews

