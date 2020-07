Coronavirus, il sindacato degli infermieri in Lombardia: “Siamo eroi? Ora la Regione ci ascolti” (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, il sindacato degli infermieri in Lombardia: “Siamo eroi? Ora la Regione ci ascolti” “Il Governo nazionale e la Regione Lombardia ci devono ascoltare. Altrimenti non ci fermeremo. Altrimenti andremo a Roma”. Angelo Macchia, responsabile di Nursing Up Regione Lombardia ripete l’appello gridato dal palco di piazza Duomo sabato scorso. Milano è stata capitale per un giorno della protesta nazionale degli infermieri: oltre 1500 arrivati da tutte le regioni d’Italia. Durante la pandemia, il ruolo degli infermieri è stato testimoniato drammaticamente da chi ha messo la propria vita a rischio per il paese e per gli altri, ma che adesso – sottolinea Macchia – dopo essere stato “giustamente celebrato” deve essere riconosciuto con azioni concrete “concedendo alla categoria un aumento di stipendio adeguato a ... Leggi su tpi

Lisa_Salustri : RT @miriamdebello82: Sindacalista mi gira questa foto su WhatsApp. Manifestazione non so dove del sindacato di categoria dei sanitari. Vist… - miriamdebello82 : Sindacalista mi gira questa foto su WhatsApp. Manifestazione non so dove del sindacato di categoria dei sanitari. V… - sergioalesi : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: turisti USA respinti, sindacato Polizia contro la regione 'offesi da polemiche, facciamo solo rispet… - IteNovas : #Coronavirus, il punto: turisti USA respinti, sindacato Polizia contro la regione 'offesi da polemiche, facciamo so… - SardegnaG : #Coronavirus, il punto: turisti USA respinti, sindacato Polizia contro la regione 'offesi da polemiche, facciamo so… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindacato Coronavirus, report Cgil sulle misure di sicurezza: luci ed ombre nelle aziende AnconaToday Premi fino a mille euro per i lavoratori della sanità campana

Per riconoscere l’impegno profuso dal personale sanitario durante l’emergenza coronavirus, Regione Campania ha previsto un premio fino a 1.000 euro non solo per medici e infermieri ma per tutti coloro ...

ABI e sindacati aggiornano Protocollo sicurezza

(Teleborsa) - ABI e Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac- Cgil, Uilca, Unisin hanno oggi proseguito in videoconferenza l'esame congiunto sulle misure di prevenzion ...

Per riconoscere l’impegno profuso dal personale sanitario durante l’emergenza coronavirus, Regione Campania ha previsto un premio fino a 1.000 euro non solo per medici e infermieri ma per tutti coloro ...(Teleborsa) - ABI e Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac- Cgil, Uilca, Unisin hanno oggi proseguito in videoconferenza l'esame congiunto sulle misure di prevenzion ...