Coronavirus, il Premier quasi 2 mila tamponi: campionato è 'Covid free' (Di lunedì 6 luglio 2020) La Premier League ha effettuato 1.973 nuovi test per il Coronavirus su tutti gli atleti e gli staff tecnici delle 20 squadre. Leggi su tuttonapoli

ANSA_med : Coronavirus: Anp, Israele chiuda valichi con Cisgiordania. Premier Shtayyeh, mancanza controlli causa nuova crescit… - vittoriodarold : La #Grecia non accetterà rigide condizioni dell'UE sull'uso degli aiuti di emergenza al coronavirus, ha dichiarato… - uandarin : RT @cjmimun: Israele si trova 'in stato di emergenza'. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu a fronte dell'attuale seconda ondata di in… - notizieonlineIT : RT @ultimenotizie: #Israele si trova 'in stato di emergenza'. Lo ha detto il premier Benyamin #Netanyahu a fronte dell'attuale seconda onda… - luc798 : RT @ultimenotizie: #Israele si trova 'in stato di emergenza'. Lo ha detto il premier Benyamin #Netanyahu a fronte dell'attuale seconda onda… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Premier Coronavirus, il premier Conte: "Riferirò tutto ai magistrati. Non sono preoccupato" la Repubblica Coronavirus, diretta: Austria torna sopra i mille contagi, in Australia sei milioni in lockdown. Usa, 130 mila morti

L'India registra a oggi 697.413 casi accertati di coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando il terzo paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.60 ...

Coronavirus, il Premier quasi 2 mila tamponi: campionato è 'Covid free'

La Premier League ha effettuato 1.973 nuovi test per il coronavirus su tutti gli atleti e gli staff tecnici delle 20 squadre. Nessun tesserato, riporta Sky Sports, è risultato positivo.

L'India registra a oggi 697.413 casi accertati di coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando il terzo paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.60 ...La Premier League ha effettuato 1.973 nuovi test per il coronavirus su tutti gli atleti e gli staff tecnici delle 20 squadre. Nessun tesserato, riporta Sky Sports, è risultato positivo.